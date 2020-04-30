أحمد بدير: سعيد بالمشاهدة العالية لمسلسل "يا أنا ياجدو" على "روتانا دراما"

أعرب الفنان الكبير أحمد بدير، عن سعادته بنسبة المشاهدة العالية والنجاح الذى حققه مسلسل "يا انا ياجدو" على قناة روتانا دراما.

وفى تصريحات صحفية قال بدير بطل المسلسل: "أشكر أحباءنا وأشقائنا فى الخليج وفى مصر على حرصهم على مشاهدة المسلسل ، وسعيد جدا بالاتصالات الشخصية وبالتفاعل مع أحداث المسلسل على وسائل التواصل الإجتماعى والتشجيع الجميل لى ولكل صناع العمل".

وأضاف بدير: "إنشاء الله الأحداث القادمة فى مسلسل "يا انا ياجدو" ستكون أحداث جميله جدا ومضحكة جدا جدا للمخرج الكبير الدكتور عادل الاعصر مع كل التحية والتقدير للخليج كله وللدول العربية ومصر على إشادتهم بالمسلسل، وربنا يرفع عنا الوباء والبلاء وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.

جدير بالذكر أن مسلسل "يا انا ياجدو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول جد وحفيده الشاب والعلاقة بينهما التى تتراوح بين الحب والخلاف الدائم بين الطرفين، كما يتناول المسلسل صراع الأجيال ولكن بشكل ساخر.

مسلسل "يا انا يا جدو" تأليف فتحى الجندى، وإخراج دكتور عادل الاعصر، وبطولة: أحمد بدير - طارق صبرى - ساره سلامه - أحمد سلامه - مدحت تيخا - رنا سماحه - عبدالله مشرف - محمد الصاوى - منير مكرم - حسن عبد الفتاح ،، وآخرين .