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أخبار البورصة .. مبيعات الأجانب بالبورصة تصل لـ 112.1 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:24 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 164.5 مليون جنيه بنسبة إستحواذ82.9%، بينما سجلت مبيعات الأجانب نحو 112.1 مليون جنيه بنسبة إستحواذ13.1% وسجل العرب مبيعات بحوالي 52.3 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 3.9.

وأستحوذت كلاً من  تعاملات المؤسسات والأفراد علي نسبة 68.2% و31.7% علي التوالي .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين مع غياب للمؤسسات الاجنبيه و هو ما ظهر جليا على أداء التجارى الدولى الذى حاول اختراق الـ 64 جنيه مستحوذا على اعلى قيم تداول و لا يزال الاداء الايجابى هو المسيطر علي البورصة اليوم متمثلاً في ارتفاع قيم التداولات الي مليار جنيه.

وربح رأس المال السوقي  نحو 200 مليون جنيه مغلقاً تعاملاته  عند 571.4 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداول بالبورصة  المصرية  اليوم نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 319.4 مليون ورقة مالية منفذة علي 31.1 ألف عملية بيع وشراء  وارتفع 96 سهم من عدد 175 سهم متداول اليوم ، فيما تراجع 55 سهم وأستقر 24 سهم 

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