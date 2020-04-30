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بعد عرض الحلقة السادسة "لعبة النسيان".. دينا الشربيني مطلوبة على جوجل

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:29 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
الفجر الفني

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض حلقة أمس، الأربعاء، من مسلسلها "لعبة النسيان" عبر قناة "إم بي سي مصر".

 

تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير المشاهد المتبقية من مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، بجانب فريق العمل، لضمان عرض المسلسل كله في شهر رمضان 2020.

 

وتعطل التصوير فترة طويلة بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي أدى لتأخر الانتهاء من تصوير جميع حلقات المسلسل.

 

تدور أحداث مسلسل "لعبة النسيان" حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.

 

وأشاد الجمهور عبر موقع "تويتر" بأداء دينا خلال المشاهد التي قدمتها على مدار الأحداث الماضية، وهو ما دفعها لتصدر تريند تويتر لعدة مرات منذ بداية شهر رمضان.

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