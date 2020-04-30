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خبير تربوي: الامتحان أونلاين شهادة نجاح لتطوير التعليم في مصر (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس والخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم تسير حسب خطة علمية مدروسة، وبدأت في تطبيق نظام التابلت منذ العام الماضي، وكان هناك مشكلات نجحت في التغلب عليها.

وأكد "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن استخدام التابلت في الثانوية العامة مريح للطلاب وأولياء الأمور، منوهًا بأن وزارة التعليم استدركت أخطاء وقوع السيستم العام الماضي، وتم توزيع الطلاب على أوقات متفاوتة وبأعداد متفاوتة لمنع وقوع السيستم، وحال وجود مشكلة في الانترنت يتم التواصل مع التعليم لإعادة الامتحان للطلاب فورًا للحفاظ على مستقبلهم، معتبرًا أن أجمل ما في الموضوع هو أن الامتحان يتم في المنزل.

وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس والخبير التربوي، أن وزارة التعليم سبقت الأحداث الاستثنائية الحالية بتوجيه الطلاب للامتحان "أونلاين" والذي أثبت نجاحه، وتم إجراء امتحان الصف الأول الثانوي في الأوقات المخصصة، منوهًا بأن هناك غرفة عمليات دائمة بالوزارة للعمل على حل أي مشكلات، وهناك تواصل دائم مع المحافظين لمعالجة أي مشكلة، وهناك استدراك للطلاب الذين حدث لهم مشكلة لإعادة امتحانهم مرة اخرى، معتبرًا أن الامتحان "أونلاين" شهادة نجاح لمسيرة تطوير التعليم في مصر.

وبدأ صباح اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي العام، اختبار امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت من المنازل، موزعين على مجموعتين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلي مجموعتين، حيث تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".

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