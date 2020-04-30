انخفاض سعر خام دبي إلى 20.387 دولار للبرميل

قال متعامل في السوق اليوم الخميس، إن سعر خام دبي، خام القياس في الشرق الأوسط، واصل نزوله في ابريل ليسجل 20.387 دولار للبرميل في المتوسط وفقا لمنصة الأسعار ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.





يحدد المنتجون في الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم بعلاوة أو خصم عن متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.





وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.