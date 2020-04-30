"مصر الوطنية للصلب" يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية وربحت نحو200 مليون جنيه ، وتصدر سهم مصر الوطنية للصلب - عتاقة قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 18.1% وبسعر 0.810 جنيه

وإحتل سهم العربية للخزف - سيراميكا ريماس الترتيب الثاني بنسبة 14.5% وبسعر 1.4 جنيه ، ثم سهم أسمنت سيناء بنسبة 9.5% وسعر 5.1 جنيه ، ثم سهم بلتون المالية القابضة 8.8% وبسعر 2 جنيه ، فيما تذيل القائمة سهم الأهلي للتنمية والإستثمار بنسبة 8.7% وبسعر 5.8 جنيه.

قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 319.4 مليون ورقة مالية منفذة علي 31.1 ألف عملية بيع وشراء وارتفع 96 سهم من عدد 175 سهم متداول اليوم ، فيما تراجع 55 سهم وأستقر 24 سهم









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1225.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.