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"مصر الوطنية للصلب" يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:27 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية وربحت نحو200 مليون جنيه ، وتصدر سهم مصر الوطنية للصلب - عتاقة قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 18.1% وبسعر 0.810 جنيه 

وإحتل سهم العربية للخزف - سيراميكا ريماس الترتيب الثاني بنسبة 14.5% وبسعر 1.4 جنيه ، ثم سهم أسمنت سيناء بنسبة 9.5% وسعر 5.1 جنيه ، ثم سهم بلتون المالية القابضة 8.8% وبسعر 2 جنيه  ، فيما تذيل القائمة سهم الأهلي للتنمية والإستثمار  بنسبة 8.7% وبسعر 5.8 جنيه.

قيم التداول بالبورصة  المصرية  اليوم نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 319.4 مليون ورقة مالية منفذة علي 31.1 ألف عملية بيع وشراء  وارتفع 96 سهم من عدد 175 سهم متداول اليوم ، فيما تراجع 55 سهم وأستقر 24 سهم 


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وارتفع  أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1225.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.

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