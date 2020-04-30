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"البترول الكويتية" تخطر عملاءها بخفض إضافي للخام بنسبة 22 %

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
بلغ مصدران رويترز اليوم الخميس أن مؤسسة البترول الكويتية أخطرت عملاءها بخفض إضافي نسبته 22 بالمئة في أحجام الخام المتعاقد عليها من يوليو إلى ديسمبر  يضاف إلى تخفيضات تقررت بالفعل لشهري مايو ويونيو.

تأتي التخفيضات تمشيا مع قرار أوبك+ تقليص إمدادات النفط بدءا من مايو أيار، حسبما ذكر المصدران.

كانت مؤسسة البترول الكويتية قالت يوم الأحد إنها تنسق مع عملائها عالميا لخفض إمداداتها من الخام بما ينسجم مع التزاماتها بموجب اتفاق أوبك+.

كانت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا في وقت سابق من الشهر الحالي على خفض إنتاجي جديد من أول مايو لتدعيم السوق، عقب تراجع في الطلب من جراء إجراءات الغلق الشامل المتخذة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

تعتزم أوبك+ خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو. وسيقلص المنتجون القيود تدريجيا بعد يونيو ، وإن ظلت التخفيضات قائمة حتى ابريل 2022.

كان وزير النفط الكويتي قال الأسبوع الماضي إن بلاده بدأت بالفعل في خفض إمدادات الخام إلى السوق العالمية قبل دخول اتفاق أوبك+ حيز التنفيذ في أول مايو.

 

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