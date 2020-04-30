"حب عمري" الحلقة 6.. محاولة قتل ياسر على يد مجهولين بتحريض من نعيم (فيديو)

تشهد الحلقة الـ 6 من مسلسل حب عمري ، محاولة قتل ياسر على يد مجهولين بتحريض من نعيم، إلا أن عيسى استطاع إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى والتبرع له بالدم، ليقرر ياسر بعدها تعيينه في الشركة، ليذهب عيسى ويواجه مها ويقرر الاستقالة من الشركة إلا أنها ترغمه على دفع مبلغ السلفة كاملا قبل إخلاء طرفه من الشركة، ويصر على الاستقالة ليعمل مع ياسر وشقيقته رانيا، التي تقدم على تحرير شيك لتسديد السلفة عن عيسى والتي تقدر بـ 10 ألاف جنيه، إلا أن عيسى يرفض استلام الشيك ويقرر الاستقالة من الشركة لعدم الصدام بين الشركتين بسببه.

سلوى تقرر الانفصال عن زوجها علاء رسميًا بعد قرارها باستحالة الحياة معه بعد معرفتها على العلاقة بينه وبين شقيقتها مها لتذهب إلى طبيب نفسي، فيما يتقدم رجل الأعمال مختار بطلب يد والدة ياسر وهو ما قابله ياسر بالرفض الشديد.

مسلسل حب عمري من بطولة المطرب هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهاجر الشرنوبي وسامح الصريطي، كما يأتي المسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة جولد ميديا.

يعرض مسلسل حب عمري الساعة 8 مساء على قناة TeN تردد 11430 رأسي، ويعاد في الساعة الـ 11 صباحًا.