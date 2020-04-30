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تعرف على أرقام الألماني ليروي ساني المُرشح للانتقال إلي بايرن ميونيخ

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف

أصبح الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلي صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعد مفاوضات الأخير للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونيخ قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع ليروي ساني للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما فشل النادي الألماني في الحصول على خدمات اللاعب الصيف الماضي بسبب إصابته بالرباط الصليبي.


ويُعد ليروي ساني واحد من اللاعبين المميزين في الدوري الانجليزي، يقدم مستويات رائعة رفقة فريق مانشستر سيتي، وسيكون إضافة قوية لأي فريق ينضم إليه خلال الموسم المقبل.


ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه ليروي ساني صفقة بايرن ميونيخ المُحتملة:-


ليروي ساني من مواليد 11 يناير لعام 1996 ويبلغ عمره 24 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وكذلك الجناح الأيمن وخط الوسط الهجومي، ويبلغ طوله 1.84 سم، أما قيمته التسويقية تصل إلي 80 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير.


بدأ "ساني" مشواره الكروي في عام 2001 مع فريق الشباب لنادي فاتنشايد 09 الألماني، نفس الفريق الذي لعب له والده في بداية مسيرته الكروية، وفي عام 2005، انضم إلى نادي شالكة واستمر معه 3 سنوات ثم انتقال إلى باير ليفركوزن، وفي عام 2011، عاد إلى أكاديمية الشباب لنادي شالكه.


لعب ليروي ساني 32 مباراة مع فريق شالكة تحت 17 عامًا، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف، وتم تصعيده لفريق تحت 19 عامًا وخاض معه 51 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وصنع 17 هدفًا وتوج معه بلقب دوري الشباب الألماني، ولعب مع الفريق الأول 57 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 8 أهداف.


في 2 أغسطس 2016، انضم ساني إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث وقع عقداً لمدة خمس سنوات مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، مع إضافات متعلقة بالأداء ونسبة المشاركة ليصبح إجمالي قيمة الصفقة46.5 مليون إسترليني.


شارك "ساني" في البداية مع فريق تحت 23 عامًا في نادي مانشستر سيتي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وخاض معه 134 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 39 هدفًا، وصنع 45 هدفًا، وحصل على 11 بطاقة صفراء.


توج النجم الألماني بـ 7 بطولات خلال مشواره مع مانشستر سيتي، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي (مرتين)، وكأس الرابطة الإنجليزية (مرتين)، وكأس السوبر الإنجليزي (مرتين)، وكأس الإتحاد الإنجليزي (مرة وحيدة).


خاض ليروي ساني 11 مباراة مع منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا، وسجل 4 أهداف، بينما شارك في 10 مباريات مع منتخب تحت 21 عامًا، وسجل 5 أهداف، وخاض 21 مباراة مع المنتخب الألماني الأول تحت قيادة المدرب يواكيم لوف، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

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