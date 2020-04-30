وزير التعليم العالي: نتعاون مع العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يهدف لدعم خطط التصنيع المحلي ورعاية المبتكرين.





وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العملي، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الخميس، أن البروتوكول يهدف لمحاولة الاستفادة من كافة مقدرات وكفاءات وإمكانيات العربية للتصنيع المتمثلة في مصانع وقطاعات إنتاج كبيرة وضخمة لتوفير لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية أماكن تدريب يستطيعوا خلالها تحويل أفكارهم ومشاريعهم لنماذج تصنيعية باستخدام الوسائل الحديثة في الهيئة العربية للتصنيع.





ووقع الفريق "عبدالمنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور "خالد عبدالغفار" وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون بهدف إعداد العمالة الفنية لسوق العمل وتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين وتحقيق أقصى استفادة من القدرات العلمية والتصنيعية بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي.





ووفقا للبروتوكول الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، سيجري تطوير التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والمشاركة فى التدريب الفني والمهني لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل ودعم ورعاية مشروعات الطلبة وتصنيع الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.





كما ينص أيضا على تنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وتجهيز الورش والمعامل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات العربية للتصنيع المختلفة.





في هذا السياق، أشاد الدكتور "خالد عبدالغفار" بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في تطوير قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي وفقا لمعايير الجودة العالمية.





وأضاف أن المشروعات البحثية المشتركة تستهدف الوصول إلى منتجات مصرية عالية الجودة، وإمداد الجهات الصناعية التابعة للعربية للتصنيع بالنتائج العلمية، مشيدا بجهود الهيئة في الارتقاء بنسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة.





من جانبه أكد "التراس" اهتمام الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع كافة الجامعات والجهات البحثية لتحقيق أقصي استثمار للكفاءات والكوادر العلمية الوطنية ودعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، مشيرا إلى أن البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة ودعم الابتكارات لشباب مصر.



