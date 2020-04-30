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تامر كروان يشارك في رمضان بـ3 مسلسلات.. تعرف عليهم

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

يشهد شهر رمضان الحالي حالة من النشاط الفني  للموسيقار تامر كروان الذي يشارك هذا الموسم بوضع الموسيقى التصويرية لثلاث مسلسلات وهم "الاختيار" بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي، و"ب١٠٠ وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج العدل جروب، ومسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإخراج مصطفى فكري وإنتاج سينرجي،

 

كما يعمل تامر على تسليم موسيقى الحلقات الأخيرة من الأعمال الثلاث بعد انتهاء تصويرها.

 

يشار إلى أن لتامر كروان أعمال أخرى لم يتم طرحها بعد ومنها مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي الذي خرج من السباق الرمضاني، لعدم انتهاء تصويره، وفيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وإخراج أمير رمسيس.

 

ويذكر أن أخر أعمال تامر كروان كان مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، وإخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد رزق وإخراج شيرين عادل.

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