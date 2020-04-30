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الحلقة 7 من مسلسل "ليالينا 80" تعرض على هذه القنوات

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
رشا عادل

يتابع موقع "الفجر الفني" معكم كل ما يخص مسلسل ليالينا 80 للنجمة غادة عادل، الذي يعرض على عدة قنوات ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2020، حيث يوضح لكم موعد مسلسل ليالينا 80 الحلقة 6 مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة للمسلسل.

 

ليالينا 80 الحلقة 7

 

ستشهد الحلقة 7 العديد من الأحداث المشوقة بعدما شهدت الحلقة 6 احداث مؤثرة تكشف أحداث الحلقة بأن هذا يكون مشبوه من خلال العمل في تجارة العملة، وصاحب العمل الجديد يطلب منه إيصال مبالغ من الدولارات لعدد من الناس مقابل عمولة مستغلًا حاجته للمال لعلاج ابنته"جميلة"، وانهارت "جميلة" بعد التأكيد على فقدانها البصر، ورفضت العلاج أو البقاء في المستشفى، وهو ما ازداد الحال سوء مع "هشام" و"مريم"، كما أنجبت "زينب" ابنة "جلال" خالد الصاوي، إلا أن زوجها "مرتضى" لم يكن سعيدًا بعدما تأكد أن المولود بنتًا أخرى.

 

مواعيد عرض ليالينا 80 الحلقة 7

 

يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما في الأوقات التالية:

 

يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناة سي بي سي الساعة 9 إلا ربع مسًاء، والإعادة الاولى 1 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 11 ونصف صباحًا.

 

يعرض مسلسل ليالينا 80 على سي بي سي دراما الساعة 6 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 11، والإعادة الثانية الساعة 4 صباحًا.

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