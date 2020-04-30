وفاة أسطورة بوليود ريشي كابور بعد صراع طويل مع المرض

رحل أيقونة الهند الفنان ريشي كابور عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ67 عامًا، مخلفًا إرثًا فنيًا خالدًا يعلمه العالم أجمع.





رحيل ريشي كابور





أكدت النجمة سونام كابور خبر وفاة "عمها" ريشي كابور في مستشفى مومباي بعدما تمكن منه مرض السرطان، وذلك في منشور لها عبر "إنستجرام".





النجمة سونام تنعى ريشي كابور





ونشرت سونام كاور صورة تجمعها بالنجم الهندي ريشي كابور وعلقت عليها "ارقد بسلام عمى الحبيب، آسفة لم أتمكن من وداعك بطريقة مناسبة"، في رسلى حزينة.





حياة ريشي كابور





وأوضحت سونام النجمة الهندية الكبيرة، أن ريشي كابور مرحًا وحافظ على متعة العاملين فى المستشفى حتى النهاية، وهو ما يجسد القيمة الفنية والروحية التي كان يتمتع بها هذا النجم الكبير.





خبر وفاة ريشي كابور





وفور الإعلان عن وفاة ريشي كابور انهالت رسائل النعي، حيث نعت بريانكا شوبرا، الفقيد ريشي كابور ونشرت صورة لهما سويًا مع زوجته نيتو كابور، وكتبت: "قلبي ثقيل جداً.. هذه نهاية حقبة، قلبك الصريح وموهبتك لن نشاهدها مرة أخرى، تعازي للعائلة.. ارقد بسلام يا سيدى".





تدهور حالة ريشي كابور





ونقل ريشي كابور إلى مستشفى مومباي بعدما تعرض لتدهور في حالته الصحية إثر إصابته بمرض السرطان، حيث كان يعاني من مشكال بالتنفس، حسبما قال أخيه.





نشأة وميلاد ريشي كابور





ولد النجم ريشي كابور في عام بمدينة مومباي الشهيرة1952، وسرعان ما نبغت موهبته لينطلق في عالم الفن ويقدم مسيرة كبيرة في مجال الفن مخرجًا وفنانًا ومنتجًا، وكانت البطولة الأولى له في السينما في عام 1973 من خلال فيلم Bobby مع ديمبل كاباديا.





الأعمال الفنية التي قدمها ريشي كابور





قدم ريشي كابور أكثر من 90 فيلم رومانسي، قام فيها بدور البطولة، إلا أنه دخل في الأدوار الثانية مع عام 2000 نظرًا لكبر سنه وحصد العديد من الأوسمة والجوائز خلال مسيرته الفنية الطويلة.







