Advertisements

المركزي الأوروبي: أولويتنا حماية المواطنين رغم التأثيرات السلبية لكورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد عصام

 

قالت كرستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن هناك أزمة اقتصادية عالمية بسبب فيروس كورونا ولكن تبقى التحديات الأولوية للدول الأوروبية حماية حياة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.

 

وتوقعت "لاجارد" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر لها بمقر البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا، أن تشهد منطقة دول الاتحاد الأوروبي انكماش في اقتصادها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 12%، مشيرة إلى أن البنك المركزي أبقي على برنامج شراء الأصول.

 

وكشفت لاجارد التى كانت تتولي في السابق صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يونيو 2021، ملمحًا أن هذا الأبقاء سيسترم حتى يتم تحقيق المستهدف من مستويات التضخم، قائلة" التقارير تشير إلى أن السياسية النقدية الحالية تدعم وصول التضخم إلى المستويات المستهدفة البالغة 2%".

 

وأضافت لاجارد في مؤتمرها أنه لابد أن تكون السياسة النقدية طموحة لمواجه التراجعات في أداء اقتصاد دول منطقة اليورو، مشيرة إلى أنها ترحب بالاتفاق الاخير الخاصة بتخصيص 540 مليار يورو لدعم الشركات في أزمة كورونا.

 

وأشارت لاجارد إلى أن هناك إتفاق بين دول الأوروبية على إنشاء صندوق لدعم التعافي الاقتصادي بعد هذه الأزمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق التعافي

أخبار تهمك

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. حكم بالحبس على نجم الزمالك السابق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ يوم

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ ساعة و 9 دقيقة

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:11 م

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

02:25 م

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة