المركزي الأوروبي: أولويتنا حماية المواطنين رغم التأثيرات السلبية لكورونا

قالت كرستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن هناك أزمة اقتصادية عالمية بسبب فيروس كورونا ولكن تبقى التحديات الأولوية للدول الأوروبية حماية حياة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.

وتوقعت "لاجارد" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر لها بمقر البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا، أن تشهد منطقة دول الاتحاد الأوروبي انكماش في اقتصادها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 12%، مشيرة إلى أن البنك المركزي أبقي على برنامج شراء الأصول.

وكشفت لاجارد التى كانت تتولي في السابق صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يونيو 2021، ملمحًا أن هذا الأبقاء سيسترم حتى يتم تحقيق المستهدف من مستويات التضخم، قائلة" التقارير تشير إلى أن السياسية النقدية الحالية تدعم وصول التضخم إلى المستويات المستهدفة البالغة 2%".

وأضافت لاجارد في مؤتمرها أنه لابد أن تكون السياسة النقدية طموحة لمواجه التراجعات في أداء اقتصاد دول منطقة اليورو، مشيرة إلى أنها ترحب بالاتفاق الاخير الخاصة بتخصيص 540 مليار يورو لدعم الشركات في أزمة كورونا.