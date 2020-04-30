مها هلالي: عرض محتوى يسيء لذوي الإعاقة يؤثر على حالتهم النفسية

تفاصيل برنامج "بروفة"



وتبث قناة النهار على شاشتها برنامج تحت عنوان (البروفة) "كاميرا خفية"، تقديم الفنانتَين بدرية طلبة وانتصار، حيث قدم البرنامج في حلقاته الأولى شابًّا من ذوي الإعاقة، وتمت السخرية منه واستخدامه في ترويع الضيف المستهدف، إذ يقوم الشاب بمحاولة تقليد سلوكيات وطريقة كلام مصابى الشلل الدماغي أو الأوتيزم.



وقدم الإعلامي، تامر أمين، اعتذارًا عما بثّه البرنامج في حلقته الأولى من إساءة بالغة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مبررًا ذلك بأن البرنامج إعلاني لا سلطة للقناة على مضمونه.



وكانت أعربت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، عن استياءها من شكل وطريقة الاعتذار الذي قدمه الإعلامي تامر أمين، على قناة "النهار" -نيابة عن القناة- عما بدر من مقدمي برنامج "المهزراتية" وبرنامج "البروفة" وإساءتهم للأشخاص ذوي الإعاقة في الحلقات الأولى من كل برنامج واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة كمادة للسخرية.



وقال بيان الجمعية: إن ما ذكره تامر أمين، في اعتذاره عن القناة مرفوض شكلا وموضوعا لأنه يؤكد أننا أمام إعلام غير مسئول بتنصله من المسئولية وتحميلها إلى الشركات المنتجة للبرامج، رغم كون القناة شريك في الإنتاج، والمسئولة قانونيا على كل ما يبث من خلالها بموجب تعاقدها.



وطالبت الجمعية بأن يكون الاعتذار عملي بقيام القناة بتخصيص مساحة زمنية في برامجها لعرض مواد عن الإعاقات المختلفة، وطرق التعامل مع كل إعاقة، وإبراز انجازات المتفوقين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا تبني قضاياهم الحقوقية والتنموية كأعضاء متساويين في المجتمع.



كما طالبت الجمعية، الهيئة الوطنية للإعلام التدخل لوقف الأعمال التي تسيء للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والحد من السخرية التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الفنية والدرامية، وأن تقوم بدورها الرقابي والهيمنة على المواد الإعلامية التي تذاع بحيث لا تخالف ما ورد في قانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

قالت الدكتورة مها هلالي، عضوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: إن ما قامت به قناة "النهار" من عرض محتوى يسخر من ذوي الإعاقة، ينسف الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنفسه من حيث اهتمامه بهم، وتخصيص عام 2018 لهم، وخروج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنور ولائتحه التنفيذية في العام نفسه.وأضافت في تصريحات إلى "الفجر"، أن عرض هذا المحتوى يؤثر على الحالة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة سلبية، مشيرة إلى أن الشخص الذي تتيح له قدراته بفهم الإساءة والتهكم، يعاني من شعور الاستبعاد والتنمر، ويكون الأهل أكثر تضررا.وطالبت مها هلالي، القنوات الفضائية بضرورة تخصيص وقت أسبوعي للقضايا التنموية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.