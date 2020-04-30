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مسلسلات رمضان 2020.. الحلقة 7 من مسلسل "عمر ودياب"

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
رشا عادل

يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "عمر ودياب" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة الحياة في رمضان الحالي 2020.

 

قنوات عرض الحلقة 7 مسلسل عمر ودياب

 

يعرض مسلسل "عمر ودياب" على قناة "ON" ي تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى 6 ونصف صباحًا، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 ونصف صباحًا.

 

ويعرض على قناة "الحياة" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 9 مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 2 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 10 وربع.

 

أبطال المسلسل

 

علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود وهاجر فيفي ونهال عنبر.

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