تعرف على مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل "بـ 100 وش"

يعرض موقع "الفجر الفني" في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل ب 100 وش للفنانة نيللي كريم خلال شهر رمضان الجاري، والقنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل ب 100 وش

بطولة آسر ياسين ونيللي كريم واسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي أحمد وائل، ومن إخراج كاملة ابو ذكري.

مواعيد عرض الحلقة 7 لمسلسل نيللي كريم

يعرض مسلسل ب 100 وش يوميًا، على شاشة قناة "الحياة" الساعة 8 إلا ربع مسًاء، ويعرض على قناة "دبي" الساعة 8 مسًاء.

تردد قناة الحياة

اسم القمر:نايل سات.

الاستقطاب:أفقي.

التردد:1206.

معدل الترميز:27500.

تردد قناة دبي

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:11758.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز:"27500.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فتاة نصابين.