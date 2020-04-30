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تعرف على مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل "بـ 100 وش"
الخميس 30/أبريل/2020 - 03:36 م
رشا عادل
يعرض موقع "الفجر الفني" في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل ب 100 وش للفنانة نيللي كريم خلال شهر رمضان الجاري، والقنوات الناقلة للمسلسل.
مسلسل
ب 100 وش
بطولة آسر ياسين
ونيللي كريم واسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي
أحمد وائل، ومن إخراج كاملة ابو ذكري.
مواعيد
عرض الحلقة 7 لمسلسل نيللي كريم
يعرض مسلسل ب
100 وش يوميًا، على شاشة قناة "الحياة" الساعة 8 إلا ربع مسًاء، ويعرض على
قناة "دبي" الساعة 8 مسًاء.
تردد
قناة الحياة
اسم القمر:نايل
سات.
الاستقطاب:أفقي.
التردد:1206.
معدل الترميز:27500.
تردد
قناة دبي
القمر الصناعي:نايل
سات.
التردد:11758.
الاستقطاب:عمودي.
معدل الترميز:"27500.
قصة
المسلسل
تدور أحداث المسلسل
في إطار كوميدي حول فتاة نصابين.
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