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تعرف على مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل "بـ 100 وش"

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
رشا عادل

يعرض موقع "الفجر الفني" في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل ب 100 وش للفنانة نيللي كريم خلال شهر رمضان الجاري، والقنوات الناقلة للمسلسل.

 

مسلسل ب 100 وش

 

بطولة آسر ياسين ونيللي كريم واسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي أحمد وائل، ومن إخراج كاملة ابو ذكري.

 

مواعيد عرض الحلقة 7 لمسلسل نيللي كريم

 

يعرض مسلسل ب 100 وش يوميًا، على شاشة قناة "الحياة" الساعة 8 إلا ربع مسًاء، ويعرض على قناة "دبي" الساعة 8 مسًاء.

 

تردد قناة الحياة

 

اسم القمر:نايل سات.

 

الاستقطاب:أفقي.

 

التردد:1206.

 

معدل الترميز:27500.

 

تردد قناة دبي

 

القمر الصناعي:نايل سات.

 

التردد:11758.

 

الاستقطاب:عمودي.

 

معدل الترميز:"27500.

 

قصة المسلسل

 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فتاة نصابين.


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