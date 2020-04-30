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3 مايو.. نظر دعوى وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:37 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
هدير حمزة
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل 3 مايو؛ لنظر دعوتين مقامتين لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة (MBC)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج (رامز مجنون رسمي) الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

وحملت الدعوى المقامة من فهمي أمين بهجت، المحامي، رقم 39636 لسنة 74 ق، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، وكذا حملت الدعوى المقامة من محمود محمد عيد المحامي، وآخرين، رقم 39804 لسنة 74 ق، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي).

وأكدت الدعوى الأولى، أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc، وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسٍ يجعل الجالس عليه مكبلا لا يستطيع الحركة، ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية من دون وجه حق - على حد قوله.

وتُعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة. 

رامز جلال يقيم دعوى ضد قرار "الإعلاميين" بمنعه من ممارسة أي نشاط إعلامي

وفي سياق متصل، أقام أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، وكيلا عن الفنان رامز جلال، دعوى قضائية حملت رقم 39909 لسنة 74 ق، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، وذلك بعد قرار النقابة منعه من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه.

وقال عبد العزيز في دعواه: إن هذا القرار صدر باطلًا ومخالفًا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية، والأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية، لا تعد نشاطًا إعلاميًا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع إلي نقابة الإعلاميين.

وأوضح المحامي، أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج مصر، ووفقًا الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالب "عبد العزيز" في دعواه، بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تصمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" والمذاع غبر فضائية "mbc مصر" وما يترتب غلي ذلك من إثار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

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