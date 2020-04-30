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الاحتياطي الفيدرالي يحذر من تراجع الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر

حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء، من أنّ اقتصاد الولايات المتّحدة سيتراجع على الأرجح إلى مستوى غير مسبوق في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة "كوفيد - 19".

وقال باول رئئيس الاحتياطي خلال مؤتمر صحافي: "لا نعرف بعد حجم التباطؤ الاقتصادي وّمدته وهما إلى حد كبير رهن بسرعة احتواء الفيروس"، مشدّداً على أنّ الاحتياطي الفيدرالي سيسعى إلى ضمان انتعاش متين قدر الإمكان. وأضاف أنّ البنك سيستخدم لتحقيق هذه الغاية كلّ الأدوات المتاحة أمامه لأنّ الاقتصاد سيحتاج بالتأكيد إلى دعم أكبر مما قدّم حتى الآن.

وشدّد رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أنّ هذا ليس الوقت المناسب للقلق بشأن العجز في الميزانية، وأنّ الأولوية هي كسب المعركة ضدّ التداعيات الصحيّة والاقتصادية للوباء العالمي. وأضاف أنّ الوقت الآن هو لاستخدام القوة الموازنية الضخمة للولايات المتحدة لدعم الاقتصاد ومحاولة تجاوز (هذه الأزمة) بأقلّ ضرر ممكن على القدرات الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل، مشيراً إلى أنّ البحث في سبل ترتيب المالية العامة للدولة سيأتي دوره لاحقاً بعد انتهاء هذه الأزمة.


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