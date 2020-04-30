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عاجل.. حكم بالحبس على نجم الزمالك السابق

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر

أكدت إذاعة "موازييك" التونسية أن الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة أكد ان لاعبا تونسيا سبق له اللعب في صفوف النجم الساحلي تم إحالته إلى محكمة سوسة من طرف النيابة العامة.

وكشفت الإذاعة أن اللاعب الذي أشارت إليه الناطق هو حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك وذلك بسبب قيامه بالتطاول لفظيا على موظف عمومي وتم تحويله للتحقيق.

وأشارت الإذاعة إلى أن المحكمة حكمت بسجن النقاز لمدة أربعة شهور مع النفاذ بالاضافه إلى تغريمه بمبلغ 100 دينار.

يذكر أن حمدي النقاز كان قد رحل عن صفوف الزمالك منذ فترة بعد أن فسخ عقده مع النادي من طرف واحد بسبب عدم دفع النادي لمستحقاته وظل حتى الآن بلا نادي جديد له منتظرا فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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