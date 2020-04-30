بعد الدوري الفرنسي.. الكالتشيو في طريقه للإلغاء

لمح فينشينزو سباداور وزير الرياضة الإيطالي، إلى إلغاء منافسات الكالتشيو، وذلك عقب تصريحاته التي أدلي بها اليوم الخميس.





وقال الوزير في مقابلة مع قناة (راي) الإيطالية، الخميس: "اللجنة الفنية العلمية تجتمع هذه الأيام مع أطراف عديدة في عالم كرة القدم، ليس فقط مع الاتحاد، لبحث البروتوكول الذي تم تقديمه إلينا".





وتابع: "لو توصلنا لاتفاق، يمكن استئناف التدريبات وسيكون هذا إيجابيا لاستئناف محتمل للمسابقة".





وأضاف: "لو لم يصبح الأمر كذلك، فإنه سيتم إلغاء المسابقة لأسباب الطوارئ الطبية الواضحة".





وأشار إلى أنه في حال إلغاء المسابقة، فإن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها، مطالبا بالتوقف عن الأمور الجدلية، "لأن كرة القدم في النهاية يجب أن تكون رمزا لعدم القلق والمتعة والتسلية".





وتعتبر الحكومة أن البروتوكول المقدم من الاتحاد قبل أسبوعين والذي يطالب فيه باستئناف التدريبات 4 مايو/أيار غير كاف، وحظرت السلطات الأنشطة في المراكز الرياضية للأندية حتى 18 مايو/آيار.





وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريل جرافينا قد رفض إلغاء الدوري، وقال إن إلغاء الموسم سيتسبب في خسائر بنحو 700 مليون يورو على الأقل.



