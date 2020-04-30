"المركزى الأمريكي" يتعهد بدعم القروض السكنية وأداء السوق

وقررت اللجنة الابقاء على نطاق سعر الفائدة المستهدف عند 0% إلى 0.25%. وتتوقع اللجنة استمرار هذا النطاق المستهدف حتى يثق صناع السياسات النقدية في أن الاقتصاد قد تجاوز الأزمة الحالية ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه "التوظيف واستقرار الأسعار".

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة : " أدى تفشي وباء كورونا إلى معاناة بشرية واقتصادية هائلة عبر الولايات المتحدة وحول العالم، فقد تسبب الفيروس والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم، وأدى ضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير الى كبح تضخم أسعار المستهل، كما أثر الاضطراب في معدلات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي ودول العالم بشكل كبير على الظروف المالية وأعاق تدفق الائتمان إلى الأفراد والشركات الأمريكية.









وأضاف: " ستؤثر الأزمة الحالية بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وذلك في المدى القريب، كما أنها تهدد بحدوث تداعيات كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط. وفي ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة الابقاء على نطاق سعر الفائدة المستهدف عند 0% إلى 0.25%. وتتوقع اللجنة استمرار هذا النطاق المستهدف حتى يثق صناع السياسات النقدية في أن الاقتصاد قد تجاوز الأزمة الحالية ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه "التوظيف واستقرار الأسعار".









وتابع بيان الفيدرالي: "ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة حول التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التي تتعلق بالصحة العامة، وكذلك التطورات العالمية وتعليق الضغوط التضخمية، مستخدمة أدواتها وستتحرك حسب ما يقتضيه دعم الاقتصاد، ومن أجل معرفة توقيت وحجم التعديلات المستقبلية على موقف السياسة النقدية، ستقوم اللجنة بتقييم الظروف الاقتصادية الفعلية والمتوقعة التي ترتبط بتحقيق المستهدف من معدلات التوظيف، والوصول بالتضخم الى 2 في المائة. سيأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، والتي تتضمن مقاييس ظروف سوق العمل، ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والبياناتحول التطورات المالية والدولية".







