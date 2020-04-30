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الشرطة الدنماركية تعلن تنفيذ عملية أمنية في كوبنهاجن

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:51 م
الشرطة الدنماركية
الشرطة الدنماركية
وكالات

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية أمنية في كوبنهاجن بعد الاشتباه في التحضير لعمل إرهابي مسلح، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وكانت الشرطة الدنماركية، ألقت القبض على نحو 20 شخصا، مشتبه بانخراطهم في أنشطة إرهابية، وذلك في سلسلة من المداهمات في أنحاء البلاد.

 

وأصدرت محكمة دنماركية، حكمًا على طالب لجوء سوري في السويد بالسجن 12 عاما، لتخطيطه لتفجير قنبلة أو أكثر في كوبنهاغن، وطعنه أشخاصا عشوائيا بسكين.

 

وشن مؤيد الزعبي (32 عاما) هجومه بالنيابة عن تنظيم "داعش"، وفقا لما قالته محكمة مدينة كوبنهاغن، وكان له شريك هو دياب خديجة الذي حكم عليه في ألمانيا في يوليو 2017 بالسجن 6 سنوات ونصف.

 

ووفي سياق آخر، قررت السلطات الدنماركية، أمس الأربعاء، إعادة فتح المدارس بعد شهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وقد حظرت السلطات الدنماركية، التجمعات لأكثر من 10 أشخاص بسبب فيروس كورونا.

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