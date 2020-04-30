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الدنمارك: انتشار فيروس كورونا لم يتسارع منذ بدء إعادة الفتح
الخميس 30/أبريل/2020 - 03:52 م
مـحــمد حســــــــــين
لم يتسارع انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19 في الدنمارك منذ أن بدأت البلاد في تخفيف القيود تدريجيًا في منتصف أبريل، حسبما أعلن معهد شتاتنز للمصل، المسؤول عن الاستعداد ضد الأمراض المعدية، اليوم الخميس.
وقال المعهد، إن ما يسمى بـ "معدل الإصابة بالعدوى"، الذي يظهر متوسط عدد الإصابات التي يسببها شخص مصاب بالفيروس، ارتفع قليلاً في الأسبوعين الماضيين لكنه لا يزال أقل من 1.0.
وأضاف: "ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على أن وباء COVID-19 يتسارع".