الدنمارك: انتشار فيروس كورونا لم يتسارع منذ بدء إعادة الفتح

لم يتسارع انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19 في الدنمارك منذ أن بدأت البلاد في تخفيف القيود تدريجيًا في منتصف أبريل، حسبما أعلن معهد شتاتنز للمصل، المسؤول عن الاستعداد ضد الأمراض المعدية، اليوم الخميس.