مرتضي منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري مجددًا



كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من إستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة فى حال أن تم إستئناف البطولة.





وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد، إن استكمال الدوري سيكون أمر صعب للغاية بعد فترة توقف استمرت نحو شهرين.