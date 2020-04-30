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عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"
الخميس 30/أبريل/2020 - 04:01 م
آية حمروشي
أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان، بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى اكتشاف ذلك بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.
وأكد في بيان اليوم الخميس، أنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى، وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، بينما لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خصوصًا أن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عدة خارجية.
وأوضح أن إدارة الجامعة قررت إغلاق تام للمبنى بكلية طب الفم والأسنان لمدة أربعة عشر يومًا، مشيرًا إلى أن المبنى يحتوي على مكاتب الإدارة وبعض العيادات التي تم إيقاف العمل بها منذ بداية تعطيل الدراسة، وباقي الخدمات تقدم من مباني أخرى بالكلية.
وأشار إلى تطهير جميع أدوار المبنى كاملة بما فيها مكتب عميد الكلية ومكتب السكرتارية الملحقة وقاعة مجلس الكلية وجميع المكاتب والإدارات الأخرى بالمبنى والعيادات ودورات المياه بجميع الأدوار وكذلك الطرقات والسلالم والأسانسير، على أن تتم عملية التطهير بشكل دوري ومكثف لمدة 14 يومًا.
وأكد إبلاغ مستشفيات قصر العيني بأسماء المخالطين الذين تم أخذ مسحة لهم، تحسبًا لاحتمال إصابة أي منهم بالفيروس، بحيث سيتم نقل أي منهم لمستشفى الفرنساوي الذي خصصته الجامعة للعزل للعاملين بالجامعة.
وحول الإجراءات الاحترازية، أشارت الدكتورة عزة عز العرب، وكيلة كلية طب الفم والأسنان، إلى عزل جميع المخالطين لمدة 14 يومًا مع الاهتمام باتخاذ الاشتراطات الاحترازية كافة خلال تواجدهم بالعزل وفقًا للإرشادات التي تم توزيعها عليهم، وتتم متابعتهم بشكل دقيق.
وأكدت أن المبنى الذي تم اكتشاف حالة دخله، خاص بالإدارة فقط، حيث يتم علاج الحالات الطارئة بعيادات الطوارئ بمبنى آخر مستقل بالكلية بعيدًا عن المبنى.
226 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 21 حالة جديدة.
380 حالة وفاة
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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