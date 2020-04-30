عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان، بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى اكتشاف ذلك بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.





وأكد في بيان اليوم الخميس، أنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى، وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، بينما لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خصوصًا أن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عدة خارجية.





وأوضح أن إدارة الجامعة قررت إغلاق تام للمبنى بكلية طب الفم والأسنان لمدة أربعة عشر يومًا، مشيرًا إلى أن المبنى يحتوي على مكاتب الإدارة وبعض العيادات التي تم إيقاف العمل بها منذ بداية تعطيل الدراسة، وباقي الخدمات تقدم من مباني أخرى بالكلية.





وأشار إلى تطهير جميع أدوار المبنى كاملة بما فيها مكتب عميد الكلية ومكتب السكرتارية الملحقة وقاعة مجلس الكلية وجميع المكاتب والإدارات الأخرى بالمبنى والعيادات ودورات المياه بجميع الأدوار وكذلك الطرقات والسلالم والأسانسير، على أن تتم عملية التطهير بشكل دوري ومكثف لمدة 14 يومًا.





وأكد إبلاغ مستشفيات قصر العيني بأسماء المخالطين الذين تم أخذ مسحة لهم، تحسبًا لاحتمال إصابة أي منهم بالفيروس، بحيث سيتم نقل أي منهم لمستشفى الفرنساوي الذي خصصته الجامعة للعزل للعاملين بالجامعة.





وحول الإجراءات الاحترازية، أشارت الدكتورة عزة عز العرب، وكيلة كلية طب الفم والأسنان، إلى عزل جميع المخالطين لمدة 14 يومًا مع الاهتمام باتخاذ الاشتراطات الاحترازية كافة خلال تواجدهم بالعزل وفقًا للإرشادات التي تم توزيعها عليهم، وتتم متابعتهم بشكل دقيق.





وأكدت أن المبنى الذي تم اكتشاف حالة دخله، خاص بالإدارة فقط، حيث يتم علاج الحالات الطارئة بعيادات الطوارئ بمبنى آخر مستقل بالكلية بعيدًا عن المبنى.



