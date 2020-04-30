البورصة الأمريكية تتراجع مع تزايد الطلب على إعانة البطالة

تراجعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس في ختام شهر قوي لأسواق الأسهم عالميا، إذ تقدمت ملايين جديدة بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، مما ألقى بظلاله على نتائج تبعث على التفاؤل من فيسبوك وتسلا.





وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 48.29 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة ليفتح على 24585.57 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.60 نقطة أو 0.29 بالمئة ليسجل 2930.91 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 3.69 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 8911.02 نقطة.