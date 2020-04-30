Advertisements

عاجل.. وزير الدفاع يوجه رسالة قوية لمقاتلي قوات الصاعقة

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:22 م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
كريم وزيري
شهد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، بحضور الفريق محمد فريد رئيس الأركان، وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة، أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأكد أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية فى ظل الظروف الراهنة.

واستمع الفريق أول محمد زكي، للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى للقوات.

ونقل القائد العام، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرجال الصاعقة بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم.

وأكد الفريق أول محمد زكي، أن مقاتلى قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات، موضحًا أنهم يبذلون الجهد والعرق من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته، وأن القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر إنتشار فيروس "كورونا"، والمساهمة فى خطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

رسالة لقوات الصاعقة

وطالب القائد العام، مقاتلى الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر فى ظل ما تواجهة من تحديات خلال الفترة الحالية.

وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على مدي جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد معرض لمهمات ومعدات الوقاية من فيروس كورونا فى إطار إستراتيجية الوقاية التى تنفذها القوات المسلحة على كافة الأفرع والتشكيلات والوحدات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع قوات الصاعقة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

حلم برشلونة يقترب.. الأخطبوط يقرر الرحيل والبلوجرانا الأقرب لضمه

منذ ساعة و 19 دقيقة

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و12 وفاة

منذ ثلث ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات (فيديو)

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لقوات التدخل السريع

"السيسي" يتفقد إجراءات الاصطفاف والتفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

سمير فرج: تفقد السيسي لقاعدة محمد نجيب رسالة للداخل والخارج

وزير الدفاع: القوات المسلحة درع واقي وحصن منيع يصون ويحمي الوطن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

03:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

04:27 م

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

02:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة