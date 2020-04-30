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خالد الجندي: القرآن لا يحترم المداهنين (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه استوقفه قول الله "فترى في الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم" إن الأشخاص الذين في قلوبهم مرض يسارعون إلى مودة المنافقين خشية أن تدور عليهم الدائرة فيحتاجون إليهم.

وأضاف في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أصحاب المداهنة لا يحترمهم ولكن يحترم أصحاب المواقف المحددة

وأشار إلى أن الجميع معرضون للابتلاء ولا مفر من قضاء الله وكل مصيبة من عند الله لها حكمة من الخالق، فلا يحزن الشخص على مصابه ويحمد الله عليه.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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