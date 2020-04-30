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كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك بشكل نهائي

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:28 م
كارتيرون
كارتيرون
حسم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، موقفه النهائي من التفريط في نجم القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض كارتيرون فكرة رحيل عبد الله جمعة عن صفوف الزمالك في الموسم الجديد إلى بيراميدز.

وأبدى مدرب الزمالك تمسكه باستمرار اللاعب فى ظل الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه يمكن الاستفادة منه فى أكثر من مركز.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت اتصالات من جانب نادي بيراميدز، لجس نبض اللاعب بشأن الانتقال للفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

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