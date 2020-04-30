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مسلسل الفتوة الحلقة 7.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
مسلسل الفتوة الحلقة 7 يتصدر تريند جوجل اليوم، بعد الأحداث المثيرة والشيقة التي شهدتها الحقة السادسة أمس، ويبحث الناس عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل الفتوة والقنوات الناقلة لمتابعة الأحداث.

ويتم بث وإذاعة مسلسل الفتوة عبر قناة "الحياة" الحمراء، يوميًا في 12:00الثانية عشر من مسلسل الفتوة الحلقة 7، والذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي، ضمن خطة درامية كبيرة في هذا الموسم.

مسلسل الفتوة الحلقة 7
يحرص الناس عىلى متابعة مسلسل الفتوة، منذ بداية عرضة في رمضان، حيث يضم نخبة وباقة من ألمع النجوم منهم رياض الخولي، وأحمد خليل، ونجلاء بدر، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، واحلام الجريتلي، وأنعام سالوسة، وأخرون.

ومن المنتظر أن تكشف الحلقة السابعة عن تفاصيل الصراع الكبير بين الفتوات، إضافة الي بعض المشاهد التي يحاول فيها "المتلتم" تقديم معونات إلي الغلابة، عن طريق السطو علي الفتوات.

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