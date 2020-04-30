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أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

وجه واحد من أساطير نادي ليفربول تصريحات نارية ضد المصري محمد صلاح نجم الريدز الحالي.

وأكد مايكل أوين أسطورة ليفربول السابق أن فيرجيل فان دايك مدافع الريدز يعتبر أهم من صلاح وساديو ماني.

وقال أوين في تصريحات صحفية: "لقد عانى ليفربول لفترة من الوقت، في ظل تولي كلوب كانت المشاكل الأكبر في الفريق تتمثل في مركز قلب الدفاع وحراسة المرمى، ولكن كلوب قام بالتعاقد مع أفضل لاعبين في العالم في ذلك المركزين، بالتعاقد مع أليسون بيكر وفان دايك".

وتابع: "من هو اللاعب الأكثر أهمية في الفريق؟ فالثلاثي الهجومي يحظى بالطبع بالكثير من الاهتمام، وكذلك الظهيرين مذهلين حقًا، وربما يكون ثلاثي الوسط هم الأقل من حيث الاهتمام داخل الملعب".

وأنهى مايكل أوين حديثه قائلا: "ولكن إذا سألتني عن اللاعب الذي يعتمد عليه ليفربول بشكل أكبر طوال الموسم سأقول بالطبع أنه فيرجيل فان دايك".

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