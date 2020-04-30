Advertisements

بلاغ للنائب العام ضد منتج ومؤلف "حكايات بنات" للتحريض على الفسق والفجور

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
تقدم علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حنادة الصاوي، ضد كل من المسئول عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السمعية والسمعية البصرية، وطارق الجناين منتج مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، وماريان هاني المؤلفة، لعرض محتوى مخالف للشريعة والديني، وتحريضهم على الفسق والفجور.

وحمل البلاغ رقم 19951، عرائض النائب العام، وأختصم أيضا كل من ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد هند عبد الحليم، وأسماء جلال، وممثلات وبطلات مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، ومصطفي أبو سيف مخرج مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع.

وقال علاء في بلاغه، أنهم قاموا بالاتفاق والاشتراك مع مسئولين جهاز الرقابة بنشر وإذاعتة وعرض هذا المسلسل بما يحتويه من مخالفت شرعية ودينية وجرائم قانونية ليكونوا بذلك قد أرتكبوا الجرائم الآتية:

-الدعوة والتحريض على الفسق والفجور والدعاره وأباحة الزنا حكما بإهداره ثوابت المجتمع ومحاولة هدم القيم الدينيه والأخلاقيه بنشر وبث أفكار خبيثه وأفعال ومشاهد متلفزة من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وإلباس الباطل ثوب الحق وتحريض مباشر علي تفكيك الأسره المصريه مما يزعزع الإستقرار والأمن العام.

وتابع البلاغ، أنهم قاموا بالتحريض بموجب هذا المسلسل السيدات والبنات علي عدم الإلتزام وكذا ارتكاب كل ما هو مخالف للقيم والعادات ويخدش الحياء بدعوي الحرية بالمخالفة للكود رقم ( ي ) من كود الاعمال الدراميه والأعلانيه من قرار المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام رقم (62) لسنة 2019.

وأضاف، أنهم أرتكابوا جرائم جنائية ومخالفات جميعها تتعارض مع مواد ونصوص القانون رقم 38 لسنة 1992 والقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 430 لسنة 1955 ولقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 1993 والقوانين اللاحقة له.

وطالب مصطفى في بلاغه، بالإيقاف النهائي للبث أو العرض التلفزيوني والسوشيال ميديا بكافة أنواعه لمسلسل "حكايات بنات – الجزء 4" ومصادرة الأشرطة والمادة الخام للعرض لكونه يحتوي على مخالفات قانونية وجرائم جنائية والمنصوص عليها تفصيلًا بصدر وبباطن هذا البلاغ، كما طالب بمعاقبة ومحاسبة المسئولين في الجهاز الرقابي علي الأعمال الفنية للمصنفات السمعية والسمعية البصرية والمراقبين لأعمال الدراما سواء من حيث القصة أو السيناريو أو المنتج النهائي والذين سمحوا بإعطاء تراخيص بالموافقة للقصة والسيناريو سابقًا ولاحقًا الذين سمحوا بالتصوير والعرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتج حكايات بنات مؤلف حكايات بنات حكايات بنات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ ساعة

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

حلم برشلونة يقترب.. الأخطبوط يقرر الرحيل والبلوجرانا الأقرب لضمه

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و12 وفاة

منذ ثلث ساعة

5 لاعبين خارج الأهلي في الصيف.. أبرزهم "العفيجي" و"المشاغب"

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

03:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

04:27 م

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

02:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة