بلاغ للنائب العام ضد منتج ومؤلف "حكايات بنات" للتحريض على الفسق والفجور

تقدم علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حنادة الصاوي، ضد كل من المسئول عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السمعية والسمعية البصرية، وطارق الجناين منتج مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، وماريان هاني المؤلفة، لعرض محتوى مخالف للشريعة والديني، وتحريضهم على الفسق والفجور.





وحمل البلاغ رقم 19951، عرائض النائب العام، وأختصم أيضا كل من ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد هند عبد الحليم، وأسماء جلال، وممثلات وبطلات مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، ومصطفي أبو سيف مخرج مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع.





وقال علاء في بلاغه، أنهم قاموا بالاتفاق والاشتراك مع مسئولين جهاز الرقابة بنشر وإذاعتة وعرض هذا المسلسل بما يحتويه من مخالفت شرعية ودينية وجرائم قانونية ليكونوا بذلك قد أرتكبوا الجرائم الآتية:





-الدعوة والتحريض على الفسق والفجور والدعاره وأباحة الزنا حكما بإهداره ثوابت المجتمع ومحاولة هدم القيم الدينيه والأخلاقيه بنشر وبث أفكار خبيثه وأفعال ومشاهد متلفزة من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وإلباس الباطل ثوب الحق وتحريض مباشر علي تفكيك الأسره المصريه مما يزعزع الإستقرار والأمن العام.





وتابع البلاغ، أنهم قاموا بالتحريض بموجب هذا المسلسل السيدات والبنات علي عدم الإلتزام وكذا ارتكاب كل ما هو مخالف للقيم والعادات ويخدش الحياء بدعوي الحرية بالمخالفة للكود رقم ( ي ) من كود الاعمال الدراميه والأعلانيه من قرار المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام رقم (62) لسنة 2019.





وأضاف، أنهم أرتكابوا جرائم جنائية ومخالفات جميعها تتعارض مع مواد ونصوص القانون رقم 38 لسنة 1992 والقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 430 لسنة 1955 ولقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 1993 والقوانين اللاحقة له.



