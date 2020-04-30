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شاهد مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز عبر هذه الترددات
الخميس 30/أبريل/2020 - 05:27 م
ونحب تاني ليه الحلقة 7، يمكن للجماهير المتابعين للمسلسل منذ بداية إنطلاقه مع شهر رمضان الكريم، معرفة الترددات التالية والقنوات التي يمكنهم من خلالها مشاهدة ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم شريف منير والنجم كريم فهمي.
ونحب تاني ليه الحقة 7
يُذاع مسلسل ونحب تاني ليه ضمن مسلسلات رمضان 2020 على قنوات سي بي سي، عرض أول الساعة 9:30 مساءاً، وإعادة أولى الساعة 6:30 فجراً، وإعادة ثانية الساعة 4:30 عصراً.
ويتم إذاعة ونحب تاني ليه عبر قناة cbc drama، عرض أول الساعة 6:30 مساءاً، بينما يعرض على قناة أبوظبي، عرض أول الساعة 11:00 مساءاً، وإعادة أولى الساعة 6:00 صباحاً، وإعادة ثانية الساعة 2:30 ظهراً.
تردد قناة cbc لمشاهدة ونحب تاني ليه الحلقة 7
معدل الترميز: 27500
التردد: 11488
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: CBC Drama
تردد قناة أبو ظبي على النايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 12226
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
اسم القناة على الريسيفر: ABU DHABI