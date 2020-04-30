شاهد مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز عبر هذه الترددات

ونحب تاني ليه الحلقة 7، يمكن للجماهير المتابعين للمسلسل منذ بداية إنطلاقه مع شهر رمضان الكريم، معرفة الترددات التالية والقنوات التي يمكنهم من خلالها مشاهدة ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم شريف منير والنجم كريم فهمي.





ونحب تاني ليه الحقة 7

يُذاع مسلسل ونحب تاني ليه ضمن مسلسلات رمضان 2020 على قنوات سي بي سي، عرض أول الساعة 9:30 مساءاً، و إعادة أولى الساعة 6:30 فجراً، و إعادة ثانية الساعة 4:30 عصراً.





ويتم إذاعة ونحب تاني ليه عبر قناة cbc drama، عرض أول الساعة 6:30 مساءاً، بينما يعرض على قناة أبوظبي، عرض أول الساعة 11:00 مساءاً، وإ عادة أولى الساعة 6:00 صباحاً، و إعادة ثانية الساعة 2:30 ظهراً.





تردد قناة cbc لمشاهدة ونحب تاني ليه الحلقة 7

معدل الترميز: 27500

التردد: 11488

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: CBC Drama





تردد قناة أبو ظبي على النايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12226

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الريسيفر: ABU DHABI