"الصحة" تكشف عن خريطة إصابات كورونا الجديدة في المملكة





كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن خريطة إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





وجاءت الرياض في المقدمة بعدد إصابات بلغ 440 حالة، ثم مكة المكرمة بـ 393 حالة، وجدة بـ 120 حالة، والمدينة المنورة بـ 119 حالة، والدمام بـ 110 حالات، والجبيل بـ 35 حالة، ثم الهفوف بـ 29 حالة، والقطيف بـ 23 حالة، والطائف بـ 17 حالة، والزلفي بـ 13 حالة، وبريدة بـ 11 حالة.





وجاءت خليص بـ 8 حالات، والخبر بـ 7 حالات، وتبوك بـ 4 حالات، ورأس تنورة والمزاحمية بـ 3 حالات لكل منها، والحفر وحائل بحالتين لكل منهما، وخميس مشيط والظهران والنعيرية والمذنب والباحة وأملج وحفر الباطن والقنفذة والقريات ورفحاء ووادي الدواسر وساجر بحالة واحد لكل منها.



