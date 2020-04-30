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"الصحة" تكشف عن خريطة إصابات كورونا الجديدة في المملكة
الخميس 30/أبريل/2020 - 05:25 م
الفجر السعودي
كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن خريطة إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاءت الرياض في المقدمة بعدد إصابات بلغ 440 حالة، ثم مكة المكرمة بـ 393 حالة، وجدة بـ 120 حالة، والمدينة المنورة بـ 119 حالة، والدمام بـ 110 حالات، والجبيل بـ 35 حالة، ثم الهفوف بـ 29 حالة، والقطيف بـ 23 حالة، والطائف بـ 17 حالة، والزلفي بـ 13 حالة، وبريدة بـ 11 حالة.
وجاءت خليص بـ 8 حالات، والخبر بـ 7 حالات، وتبوك بـ 4 حالات، ورأس تنورة والمزاحمية بـ 3 حالات لكل منها، والحفر وحائل بحالتين لكل منهما، وخميس مشيط والظهران والنعيرية والمذنب والباحة وأملج وحفر الباطن والقنفذة والقريات ورفحاء ووادي الدواسر وساجر بحالة واحد لكل منها.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 22753 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,248 مليون إصابة، بينهم أكثر من 229 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,016 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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