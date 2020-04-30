حقيقة خلاف فايلر مع الأهلي

نفي النادي الأهلي دخول السويسري فايلر المدير الفني للشياطين الحمر في خلاف مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح داخل النادي.









واكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي على أن أنباء دخول فايلر في خلاف مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي امر عاري تماما من الصحة.









واشار المصدر إلى العلاقة بين المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط أكثر من رائعة، وهناك تعاون واتفاق كبير فى وجهات النظر.



