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حقيقة خلاف فايلر مع الأهلي
الخميس 30/أبريل/2020 - 05:29 م
نفي النادي الأهلي دخول السويسري فايلر المدير الفني للشياطين الحمر في خلاف مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح داخل النادي.
واكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي على أن أنباء دخول فايلر في خلاف مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي امر عاري تماما من الصحة.
واشار المصدر إلى العلاقة بين المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط أكثر من رائعة، وهناك تعاون واتفاق كبير فى وجهات النظر.
وأضاف: "كل ما تردد بشأن وجود خلافات وصدامات بين المدرب ولجنة التخطيط ليس له أى أساس من الصحة، فايلر لم يطلب رحيل لجنة التخطيط كما تردد، والجميع يعلم صلاحياته داخل المنظومة الحمراء".