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لليوم التاسع على التوالي.. إستقرار عدد الإصابات بصفاقس

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
إستقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس « كورونا » المستجد بولاية صفاقس، في حدود 36 حالة لليوم التاسع على التوالي، حيث جاءت نتائج 19 تحليلا مخبريا أجريت أمس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية والفيروسات بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، سلبية باستثناء تحليل مراقبة لحالة سابقة ثبت أنها لا تزال حاملة للفيروس.

وقد أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي لـ'وات'، بأن العدد الجملي للمتعافين من فيروس «كورونا» في جهة صفاقس قد استقر في حدود 11 حالة، فيما استقر عدد الوفايات في مستوى 5 حالات، مشيرا إلى أنه تم إخضاع 1039 عيّنة من ولاية صفاقس للتحليل لتقصي فيروس « كورونا » منذ بداية انتشار الوباء.

وذكر أن عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري بصفاقس بلغ بتاريخ اليوم، 200 شخصا وقع التكفّل بهم في مراكز الايواء، التي تم وضعها للغرض من ضمنهم 81 شخصا قد غادروا اليوم مركز إيواء الحجر الصحي الإجباري بصفاقس، ليلتحقوا بمنازلهم في مختلف مناطق الجمهورية.

وأضاف أن 63 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكّدة يخضعون للحجر الصحي الذاتي، فيما يخضع 12 شخصا يحملون الفيروس دون أعراض سريرية وعددهم للحجر الصحي الإجباري بمركز إيواء خصص لهم.

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