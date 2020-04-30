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بعد ترشيح أطباء نفسيين.. الصحة النفسية تخشى عمل أطبائها بمستشفيات العزل لخطورتهم على مرضاهم

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
حصلت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، برئاسة الدكتور أحمد حسين عبدالسلام، على خطاب موجه من الأمانة العامة للصحة النفسية إلى مديري مستشفياتها لترشيح أطباء نفسانيين للعمل بمستشفيات العزل.


وأكدت جبهة الدفاع، خلال بيان صحفي، على الواجب القومي والمهني نحو تكاتف كل أجهزة الدولة وبالأخص قطاعات الصحة لمواجهة الجائحة كورونا.

وقالت الجبهة، أن مخاطر وأضرار هذا التوجيه بعمل أطباء الصحة النفسية في المستشفيات المخصصة لعزل مرضى كورونا أكثر بكثير من فوائده، حيث المخاطرة بإصابة الأطباء النفسانيين بكورونا التي قد تخطيء التحاليل بتأكيدها يعرض الآف المرضى النفسيين بمستشفيات الصحة النفسية للإصابة عند عودة الأطباء لمناظرتهم، هذا فضلًا عن تأثر المرضى النفسيين في المستشفيات من قصور الخدمة نتيجة غياب الأطباء التي تعاني أعدادهم من العجز الشديد في مجال الطب النفسي.


وطالبت الجبهة، وزارة الصحة والسكان، النظر في الغاء هذا التكليف خاصة أنه يوجد طرق بديلة لتقديم خدمات الدعم النفسي للفريق الطبي والمرضى بمستشفيات العزل، والتي بالفعل بدأتها الأمانة العامة للصحة النفسية بالتواصل بوسائل الإتصال المختلفة بالعاملين والمرضى بمستشفيات العزل إلى جانب الخط الساخن وفيديوهات التوعية التي تقوم الأمانة بإنتاجها على وسائل الإعلام المختلفة ومنها وسائل التواصل الإجتماعية.

وأهابت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، بالأمانة العامة للصحة النفسية، كجهة متخصصة أن تقدم المشورة لمسوؤلي وزارة الصحة نحو الإهتمام بالعاملين بمستشفيات العزل والتأكد من توافر وسائل المعيشة الجيدة والتأكد من حصولهم على حقوقهم المادية التي التزمت بها وزارة الصحة وكذلك تسليم المصابين منهم ما يفيد إصابتهم أثناء تأدية عملهم، مؤكدة أن تلك الإجراءات تساهم بقدر أكبر في رفع الروح المعنوية والدعم النفسي للعاملين بمستشفيات العزل.

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