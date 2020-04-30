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نجم كبير.. تعرف على ضحية برنامج رامز مجنون رسمي اليوم

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:31 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي.. عرضت العديد من البرامج تزامنًا مع شهر رمضان المبارك والتي تنوعت بين المقالب والمسابقات أو حتى البرامج المتنوعة.

رامز مجنون رسمي

واحتل برنامج رامز مجنون رسمي مكانة كبيرة لدى المتاعبين نظرًا لما يقدمه النجم راكز جلال من أفكار جديدة تنال إعجاب الكثيرين والمهتمين بهذه النوعية من البرامج.

برنامج رامز مجنون رسمي والانتقادات

وتعرض برنامج رامز مجنون رسمي للعديد من الاتهامات والهجوم على مقدمه بعدما رفعت دعوى قضائية بشأن منع البرنامج من العرض في مصر وعلى أي وسيلة تبث من مصر نظرًا لعدة قرارات صدرت ضد البرنامج.

منع رامز مجنون رسمي

وكشفت مجموعة قنوات إم بي سي المالكة لحقوق بث رامز مجنون رسمي عن أن القرارات الصادرة بحق البرنامج لا تسري على هذه الحالة حيث أن البرنامج من إنتاج إماراتي ويبث من الإمارات لكافة الدول العربية.

رد إم بي سي صاحبة حقوق رامز مجنون رسمي

وقالت "إم بي سي" إنها تحترم كافة المشاهدين مؤكدةً التزامها بتقديم كافة الموضوعات والمحتوى الترفيهي لهم وعلى رأسهم برنامج رامز مجنون رسمي مشيرة إلى أن البرنامج سيستمر خلال رمضان.

ضيف حلقة اليوم في رامز مجنون رسمي

ويستضيف برنامج رامز مجنون رسمي اليوم الخميس الموافق الـ30 من أبريل 2020، الكابتن محمود كهربا نجم الأهلي ومنتخب مصر، في سابع حلقات البرنامج.

ضيوف رامز مجنون رسمي

وضم برنامج رامز مجنون رسمي مجموعة كبيرة من النجوم على ساحة الفن والرياضة والإعلام، في محتوى ترفيهي لاقى إعجاب جميع الجماهير عبر الوطن العربي.

تعليق ياسر جلال على رامز مجنون رسمي

وعلق النجم ياسر جلال شقيق الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي على الانتقادات الواسعة التي نالها شقيقه في الآونة الأخيرة، حيث قال إن شقيقه حقق نجاحًا باهرًا وخلق حالة ينتظرها جميع عشاقه وبمختلف الفئات العمرية.

موعد عرض رامز مجنون رسمي والقنوات الناقلة

ويذاع رامز مجنون رسمي عبر فضائية إم بي سي مصر، يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، وعقب الإفطار مباشرة، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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