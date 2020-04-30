صراع إنجليزي شرس على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد يعتبر من أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إيفرتون أعرب عن إستعداده للتعاقد مع النجم الكولومبي وأنه عرض عليه عقدًا تبلغ مدته 4 سنوات كما أن أندية آرسنال وتشيلسي وولفرهامبتون مهتمون بالتوقيع معه.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد لن يتخلى عن خيمس رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا بأقل من 40 مليون يورو.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن خيمس رودريجيز إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ الألماني ولم يحظى النجم الكولومبي اللغب بشكل أساسي في الموسم الحالي قبل توقف النشاط الرياضي.



