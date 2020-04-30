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من هو ضحية حلقة الليلة في "رامز مجنون رسمي"؟

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
يحل اليوم الخميس، الموافق 30 من إبريل لعام 2020 ميلاديا، والسابع من رمضان لعام 1441 هجريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيف في الحلقة السابعة من برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال تحت عنوان "رامز مجنون رسمي".

وبرنامج "رامز مجنون رسمي" يشهد الكثير من المفاجأت الغير متوقعة مقارنة بالمقالب خلال الأعوام السابقة، حيث يشارك رامز الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ويغلب على الحلقات الجانب الترفيهي.

ويُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" يوميا على "MBC مصر"، خلال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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