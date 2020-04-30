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بشرى سارة لعودة الدوري الإسباني من جديد

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
وكالات
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأندية الإسبانية ستبدأ إخضاع لاعبيها للاختبار ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل في أول خطوة نحو استئناف الموسم في يونيو المقبل.

واضطر الرياضيون في إسبانيا للتدريب في منازلهم منذ مطلع مارس الماضي بسبب إجراءات العزل العام الصارمة في أوروبا لكن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن أن الرياضيين يمكنهم العودة للتدريبات الفردية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل كما يمكنهم التدرب معا في مجموعات صغيرة بعدها بأسبوع ضمن خطة استئناف النشاط.

لكن يجب خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية للأندية للاختبار لاكتشاف إصابتهم بالفيروس من عدمها إذ أن هذا الاختبار جزء من المرحلة الأولى من خطة رابطة الدوري لاستئناف النشاط.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للتدريب الفردي في السادس من مايو المقبل بينما المرحلة الثالثة ستكون بالتدريب في مجموعات صغيرة تصل إلى ثمانية لاعبين قبل أن تنطلق المرحلة الرابعة بتدريب الفريق بالكامل الذي يجب أن يستمر أسبوعين على الأقل قبل استئناف المباريات.

وقال المصدر إن المراحل الأربع من الممكن أن تكتمل في غضون شهر ما يعني أن مباريات الدرجة الأولى في إسبانيا يمكن أن تستأنف منتصف يونيو المقبل.

وتتبقى 11 جولة على نهاية الموسم في الدرجتين الأولى والثانية بينما تحتاج المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا والمباريات الفاصلة المؤهلة للدرجة الأولى لتحديد مواعيد جديدة بعد تعليقها في وقت سابق.

ورغم إعلان إلغاء الدوري في فرنسا وهولندا بسبب جائحة فيروس كورونا، تلتزم جميع المؤسسات الرياضية الكبرى في إسبانيا بما في ذلك وزارة الرياضة باستكمال الموسم للنهاية.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري إن عدم استكمال الموسم قد يؤدي إلى خسائر جماعية تصل إلى مليار يورو (مليار و87 مليون دولار) بينما حثت وزارة الرياضة على ضرورة عودة اللعبة من أجل دفع الاقتصاد ومنح الناس الشعور بأن الحياة ستعود لطبيعتها.

وقالت إيرين لوزانو وزيرة الرياضة عبر حسابها في تويتر يوم الأربعاء ”الرياضة في طريقها للعودة“.

وأضافت ”ستعود الرياضة على مراحل سيتم تحديدها وتقييمها وفقا لتطور الجائحة ووفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية لكنها ستعود.

”شكرا لجميع الرياضيين على التزامهم وقوتهم ومقاومتهم خلال فترة التوقف. أنتم نموذج يحتذى به“.

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