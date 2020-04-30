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طريقة تحضير مشروب التمر بالحليب على مائدة رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
مشروب التمر بالحليب، من أفضل المشروبات التي يمكن إعدادها وتحضيرها على مائدة رمضان، خلال الشهر الكريم، نظرا لفوائده المذهلة للجسم، ومن مكوناته وطريقة تحضيره ما يلي:

مقادير مشروب التمر بالحليب
1كوب بلح مجفف منزوع النوى
4كوب حليب ساخن
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير مشروب التمر بالحليب
- نقع البلح في وعاء عميق مع الحليب الساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون الحليب بنياً فاتحاً.

- وضع خليط الحليب بالبلح في الخلاط ومن ثم إضافة السكر والفانيليا.
 
- خفق المكونات جميعها لمدة دقيقتين حتى يذوب التمر، نقوم بعدها بتصفية العصير في إناء ووضعه في الثلاجة.

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مشروب التمر مائدة رمضان طريقة تحضير التمر بالحليب التمر بالحليب

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