طريقة تحضير مشروب التمر بالحليب على مائدة رمضان

مشروب التمر بالحليب، من أفضل المشروبات التي يمكن إعدادها وتحضيرها على مائدة رمضان، خلال الشهر الكريم، نظرا لفوائده المذهلة للجسم، ومن مكوناته وطريقة تحضيره ما يلي:





مقادير مشروب التمر بالحليب

1كوب بلح مجفف منزوع النوى

4كوب حليب ساخن

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا





طريقة تحضير مشروب التمر بالحليب

- نقع البلح في وعاء عميق مع الحليب الساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون الحليب بنياً فاتحاً.





- وضع خليط الحليب بالبلح في الخلاط ومن ثم إضافة السكر والفانيليا.

- خفق المكونات جميعها لمدة دقيقتين حتى يذوب التمر، نقوم بعدها بتصفية العصير في إناء ووضعه في الثلاجة.