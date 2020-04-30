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شادي محمد يعلن خطأه في طريقة مساندة طاهر بانتخابات الأهلي

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
محمد الصو
اعترف شادي محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق، بخطأه عندما شارك في حملة محمود طاهر الانتخابية لرئاسة القلعة الحمراء.

وأكد مدافع الأهلي، أنه أخطا في الطريقة التي ساند بها المهندس محمود طاهر، شكلًا وموضوعًا.

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "اعترف اني اخطأت في الطريقة التي ساندت بها محمود طاهر، في الانتخابات الماضية".

واختتم "ما فعلته لا يليق بكابتن النادي الأهلي، ولو عاد بي الزمن لن اساند طاهر، بتلك الطريقة".

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