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شادي محمد: رحلت عن قناة الأهلي لرفع الحرج و مساندتي لـ"طاهر" بدون سبب

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أكد شادي محمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن مساندته للمهندس محمود طاهر، لم تكن من أجل العودة لقناة النادي.

وأضاف: "مساندتي للمهندس محمود طاهر لم يكن لها علاقة بعملي في قناة النادي الأهلي، الحسابات للبعض ظهرت كده، لكنها ليست الحقيقة".

وتابع شادي خلال ظهوره في برنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "النادي الأهلي عندي مش برنامج وبالمناسبة أنا مشيت وبإرادتي علشان أسيبلهم حرية الإختيار".

وكان شادي محمد، حرص على مساندة محمود طاهر الرئيس السابق، في انتخابات الأهلي ضد محمود الخطيب الرئيس الحالي للقلعة الحمراء.

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