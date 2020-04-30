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نيفيل يُحذر من التعجل في استئناف مباريات الدوري الإنجليزي

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن استعجال استئناف موسم 2019-2020 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا ربما يعرض حياة اللاعبين والمدربين للخطر.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ 13 مارس بسبب الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص في بريطانيا. وعقدت وزارة الرياضة البريطانية محادثات مع رابطة الدوري بشأن عودة البطولة في أسرع وقت ممكن.

وأبلغ نيفيل الفائز بلقب الدوري ثماني مرات شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية ”لو كان الناس محقين في وضع الصحة في المقام الأول لما كنا نتحدث عن عودة كرة القدم في الوقت الحالي.

”لو نُقل أي لاعب أو مدرب إلى العناية الفائقة ما الذي سيحدث؟ المسؤولية على عاتقهم وأقول لهم ‘هذه مخاطرة‘. إنهم غير واثقين من كيفية التعامل مع الأمر في هذا الوقت“.

وستجتمع أندية الدوري الممتاز يوم الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الموسم وقال نيفيل إن احتمال خسارة أموال البث التلفزيوني لو تم إلغاء الموسم يؤثر على تقييم الذين يضغطون لعودة المنافسات.

وأضاف نيفيل ”لو كان القرار غير اقتصادي لتوقفت كرة القدم لأشهر“.

وتابع ”هناك جوائز مالية كبيرة وخسارة اقتصادية هائلة ستحدث وتغيب العقول بالنظر إلى مستوى المخاطرة التي يرغب الناس في خوضها“.

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