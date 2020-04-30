منافسة تركية لخطف نجم الزمالك في الصيف





اشتعلت منافسة تركية في الفترة الأخيرة للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن كل من نادي غازي عينتاب ونادي طرابزون سبور التركيان يريدان ضم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف القادم.





وكشفت الصحيفة أن مسئولو نادي غازي عينتاب تواصلوا مع وكيل بن شرقي لمحاولة إقناعه بالموافقة على انضمام اللاعب إلى النادي.



