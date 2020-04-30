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سر حبس حمدي النقاز 4 أشهر في تونس

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:56 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
تعرض لاعب النجم الساحلي والزمالك المصري السابق حمدي النقاز، للحبس من قبل محكمة تونسية، اليوم الخميس، لمدة أربعة أشهر بسبب "إهانة موظف عمومي بالقول".

ونقلت محطة "جوهرة" الإذاعية التونسية الخاصة عن محمد حلمي العيساوي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة قوله اليوم إن "المحكمة قضت بسجن النقاز مدة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل وغرامة مالية قدرها مئة دينار (34 دولاراً)، بسبب إهانة موظف عمومي بالقول".

ولعب النقاز في النجم الساحلي قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك المصري في 2018.

وانضم النقاز (27 عاماً) إلى سودوفا الليتواني في فبراير الماضي بعد فسخ عقده مع الزمالك.

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