ليفربول يكشف جنون كلوب بين شوطي مباريات الفريق

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن كيفية عمل المدير الفني للفريق يورغن كلوب، وفريقه من المساعدين، خلال وقت الاستراحة بين شوطي أي مباراة.





ونشر ليفربول على موقعه الإلكتروني الطرق التي يستخدمها المدرب الألماني الشهير، للتأثير على اللاعبين أثناء فترات الراحة، والتي حصل عليها من خلال مساعد كلوب، بيتر كراويتز.





وبمساعدة اثنين من المحللين هما هاريسون كينجستون ومارك ليلاند، يقضي كراويتز الشوط الأول من المباريات لتحديد "السمات التكتيكية" التي يجب على اللاعبين التركيز عليها، سواء كانت إيجابية أم سلبية، والتي يتم إبلاغها للاعبين خلال استراحة ما بين الشوطين.





وتقع هذه المهمة أيضاً على عاتق كلوب ومساعده بيبجن ليجيندرز، لكن كراويتز يركز على "الجانب البصري" ويجهز مقاطع فيديو تدعم ما يخطط له المدرب الألماني.





وأوضح كراويتز، الذي رافق كلوب بالفعل في ماينز وبروسيا دورتموند، أن مناقشات استراحة ما بين الشوطين يتم إعدادها على مدار الأسبوع السابق للمباراة، مع تحليل المنافس والفريق نفسه.





ويجلس المساعد مع كلوب على مقاعد البدلاء ويدون ملاحظاته أثناء المباراة في دفتر صغير، في محاولة منه لفهم سير المباراة، والجوانب الإيجابية وكذلك السلبية في آداء الفريق.





وقال كراويتز "قبل الاستراحة بثلاث أو أربع دقائق، أذهب إلى غرفة خلع الملابس. هناك التقي بهاري ومارك، ونختار أفضل مقاطع الفيديو التي حددتها خلال المباراة. ونشاهدها مرة أخرى، ونقرر ما إذا كانت ستفيدنا".





وأردف "أمام المدرب حوالي 5 أو 6 دقائق للتحدث، لذا من المحتمل أن نجد المقطع المناسب لنعرضه أمام اللاعبين وندعم حديث يورغن".





وأشار كراويتز إلى أنه يتم استخدام 3 أو 4 مقاطع فيديو على الأكثر، والتي من المفترض أن يكون لها مردود في الشوط الثاني.