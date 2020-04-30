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بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يستضيف الفنان رامز جلال لاعب الكرة محمود كهرباء في الحلقة السابعة من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

ويتشوق الجمهور على معرفة الضحية الجديدة لحلقة برنامج "رامز مجنون رسمي"،والذي اعتاد الجمهور على مشاهدته ومعرفة فكرته الجديدة في شهر رمضان الكريم من كل عام،وتختلف فكرته هذا العام حيث يقوم بموجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك".

برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد الضيوف،وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يمر بثلاثفقرات أولهم "الوش التاني"،"الثبات الإنفعالي"،"خليك واضح"

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